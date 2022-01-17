В "Охматдете" Львова зарегистрировано рекордное количество детей с COVID-19

"Новый год - новый антирекорд! Сегодня утром у нас в COVID-зоне 66 детей!", - говорится в сообщении.

Отмечают, что самому младшему пациенту еще нет месяца, самому старшему - 17 лет. Состояние всех детей среднее, никто не нуждается в ИВЛ.

"Спокойно, мамы и папы! Работают супергерои! Мы справляемся, COVID-зона расширена, персонал готов", - пишут в пресс-службе больницы.

Также медики призывают взрослых не волноваться, соблюдать правила безопасности, одевать на детей маску в людных местах и в непонятных ситуациях связываться с семейным врачом.