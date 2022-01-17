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В "Охматдете" Львова зарегистрировано рекордное количество детей с COVID-19

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Львовская область, Понедельник 17 января 2022 17:00
В "Охматдете" Львова зарегистрировано рекордное количество детей с COVID-19 Фото: в больнице Львова рекорд по заболеваемости COVID среди детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В детской клинической больнице Львовской области "Охматдет" сейчас лечатся 66 детей с коронавирусом. Это рекордное количество для медучреждения за все время пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Охматдет" в Facebook.

"Новый год - новый антирекорд! Сегодня утром у нас в COVID-зоне 66 детей!", - говорится в сообщении.

Отмечают, что самому младшему пациенту еще нет месяца, самому старшему - 17 лет. Состояние всех детей среднее, никто не нуждается в ИВЛ.

"Спокойно, мамы и папы! Работают супергерои! Мы справляемся, COVID-зона расширена, персонал готов", - пишут в пресс-службе больницы.

Также медики призывают взрослых не волноваться, соблюдать правила безопасности, одевать на детей маску в людных местах и в непонятных ситуациях связываться с семейным врачом.

Напомним, предыдущий антирекорд по количеству инфицированных детей в "Охматдете" Львовской области зарегистрировали 4 октября прошлого года. Тогда в больнице с диагнозом COVID находился 41 несовершеннолетний.

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