Ограничения на поездки, введенные из-за COVID, несправедливы и неэффективны, - генсек ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в среду, что ограничения на поездки, введенные из-за COVID-19, которые изолируют какую-либо одну страну или регион, не только глубоко несправедливы и карательны - они неэффективны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Он также добавил, что единственным способом снизить риск передачи коронавируса и одновременно разрешить поездки и экономическое сотрудничество является многократное тестирование путешественников, "наряду с другими соответствующими и действительно эффективными мерами".
Напомним, ранее Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что запреты на международные поездки не смогут предотвратить распространение штамма коронавируса "Омикрон".
Кроме того, ЕС намерен рекомендовать странам пересматривать условия въезда, чтобы сдержать распространения штамма "Омикрон".
Отметим, что ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала его как вызывающего обеспокоенность.