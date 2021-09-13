Ограничения на общественный транспорт для борьбы с COVID-19 поддерживают 2,5% украинцев

Кроме того, только 14,7% респондентов поддерживают запрет работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе), торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, учреждений культуры, крытых рынков, 16,6% - запрет на проведение религиозных собраний.

Самоизоляцию для лиц из уязвимых групп (старше 60-ти лет, с хроническими болезнями) поддерживают 24,0% респондентов.

Привлечение полицией к ответственности лиц - нарушителей карантина одобряют 10,4% опрошенных, еще 16,8% - введение высоких штрафов для людей и организаций, которые нарушают карантин, или своими действиями привели к распространению болезни.

Чаще всего респонденты заявляют о поддержке обязательного и бесплатного тестирования для всех, кто пожелает (46,0%), запрет проведения массовых мероприятий (39,6%), введение 14-дневной изоляции всех, кто прибывает из стран, где заболеваемость выше, чем в Украине (38,0%), запрет на въезд иностранцев до спада заболеваемости - 31,4%.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.