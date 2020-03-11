Ограничения в Киеве из-за коронавируса: как будет работать общественный транспорт

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Въезд и выезд из Киева тоже не будут ограничивать

Несмотря на ограничения в Киеве, связанные с коронавирусом, общественный транспорт столицы будет работать в нормальном режиме. Об этом на брифинге заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ограничения не повлияют на работу транспорта.

"Никаким образом не могут повлиять на работу общественного транспорта, он будет работать в обычном режиме. На сегодня дважды в сутки обрабатывается транспорт соответствующими дезинфицирующими средствами. При необходимости будем делать это чаще, пока такой проблемы нет. Все органы власти работают в штатном режиме", - заявил Поворозник.

Также он добавил, что столичные власти не будут запрещать въезд и выезд из Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве перенесли пробное ВНО на апрель. Как и по всей стране, в столице будут действовать ограничения с 12 марта по 3 апреля. В частности, запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, закрываются учебные заведения и авиасообщение с некоторыми странами.