Ограничения из-за COVID-19 могут привести к смерти 1,4 млн человек от туберкулеза: вакцины нет

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Туберкулез сопровождал человечество в течение тысячелетий, однако вакцины до сих пор нет

Примерно 1,4 млн человек в мире могут скончаться от туберкулеза из-за ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Как отмечается, было проведено исследование партнерством "Остановите туберкулез" (Stop TB Partnership) вместе с Имперским колледжем Лондона и Университетом Джона Хопкинса.

Как сообщается, в период 2020 - 2025 годов у 6,3 млн человек разовьется туберкулез. Смертность в 1,4 млн человек от туберкулеза, между тем, ухудшит ситуацию в этой области до показателей 5-8-летней давности. А причина тому то, что в условиях изоляции туберкулез не лечат.

Исполнительный директор Stop TB Partnership Лючица Дициу напомнила, что туберкулез сопровождал человечество в течение тысячелетий, однако вакцини до сих пор нет.

"100 лет у нас была вакцина, и у нас в процессе разработки две-три потенциальных вакцины. Нам нужно к 2027 году вакцинировать полмиллиарда человек, а мы в изумлении смотрим на заболевание коронавирусом... которому 120 дней, и против которого в разработке 100 вакцин. Так что я думаю, этот мир, простите мой французский, облажался", - сказала она.

The Guardian напоминает, что туберкулез ежегодно становится причиной смерти более 1,5 млн человек - это больше, чем от любой другой инфекционной болезни. Однако вакцины от туберкулеза для взрослых до сих пор нет - лишь для детей.

Напомним, из-за коронавирус в мире страны позакрывали границы и ввели жесткие карантины. По состоянию на сегодня в мире уже более 3,6 млн зараженных коронавирусом.

Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения допускают возможность заражения коронавирусом в разных уголках мира еще в конце 2019 года.