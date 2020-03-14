Ограничений на передвижение по Украине из-за коронавируса пока не вводили

Ограничения на передвижения по Украине через пандемию коронавирус пока не вводили. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Криклий, в Украине все функционирует стабильно, а пенсии, социальные выплаты поступают своевременно.

"Вся корреспонденция направляется. Оператор "Укрпочта" будет своевременно все отправлять, все почтовые уведомления и выплаты", - заявил Криклий.

"Никаких ограничений внутри пока мы не создаем. Все наши задания будут выполняться своевременно", - заявил Криклий.

Напомним, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Кроме того, с 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта полностью прекращается авиасообщение и пассажирские перевозки.

Напомним, ранее глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, заявил, что на период карантина в Украине 107 пунктов пропуска приостанавливают работу.