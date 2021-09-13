Без ограничений карантина. Какие привилегии получат вакцинированные (полный список)

В частности, ограничения "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности не будут распространяться на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты.
Проверять посетителей заведений нужно будет с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации, документы будут доступны в приложении "Дия".
Полный список привилегий:
лица с "желтым" или "зеленым" сертификатом о вакцинации могут пересекать границу без дальнейшей самоизоляции. Соответствующее правило касается и жителей, которые находятся на временно оккупированных территориях;
ограничения красного уровня не будут работать для образовательных учереждений, участников, работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов при наличии у всех участников "зеленого" сертификата;
ограничения желтого уровня не будут работать для образовательных учреждений, участников работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов при наличии в 80% участников "зеленого" сертификата.