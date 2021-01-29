Ограничение права на аборт: по городам Польши прокатились новые протесты

Фото: протест в Польше (Michał Dukaczewski/RMF FM)

В Польше 27 января вступило в силу решение Конституционного суда, фактически полностью запретившее аборты. Это вызвало возмущение поляков, которые вышли на массовые протесты по всей стране.

Об этом сообщает сайт польской радиостанции RMF24.

Протесты начались в более чем 30 городах, в том числе в столице Варшаве, а также в Гданьске, Катовице, Лодзе, Кракове, Познани и других.

Митинги проходят на центральных площадях городов или под штабами консервативной партии, которая активно продвигала и поддерживала решение о запрете абортов.

Протестующие держат в руках самодельные плакаты с надписями вроде "Мое тело - мой выбор" и призывают отменить решение Конституционного суда.

В полиции заявили, что некоторые демонстранты вели себя довольно агрессивно, распыляют в сторону правоохранителей слезоточивый газ и забрасывают их камнями. Один полицейский был ранен. Нескольких протестующих в Варшаве были задержаны.

В Варшаве вечером 27 января сотни манифестантов собрались под домом КТ, а потом пошли маршем до партийного офиса правящей партии "Право и Справедливость". Впоследствии протестующие, количество которых выросло до нескольких тысяч, вернулись в дом КТ. Полиция сопровождала манифестацию, но не вмешивалась.

Напомним, в декабре прошлого года в Польше из-за запретов абортов на улицы вышли тысячи людей. Они скандировали антиправительственные лозунги и несли транспаранты с надписями в поддержку права на аборты.