В Огайо произошла стрельба в жилом доме, погибли три человека

Стрельба произошла в городе Западный Джефферсон, округ Мэдисон. В полицию обратился прохожий, который услышал выстрелы около жилого дома.

"Мы обнаружили несколько жертв", - заявил начальник полиции Западного Джефферсона Кристофер Флойд.

При этом ранее он сообщил, что три жертвы были внутри дома, но не сказал, сколько было убитых снаружи на северной стороне дома.

"Подобные вещи просто не происходят в Западном Джефферсоне, или не происходят в маленьких городах", - заявил начальник полиции.

Бюро уголовного розыска штата Огайо и офис шерифа округа Мэдисон помогают полиции Западного Джефферсона на месте перестрелки.

"На данный момент мы не знаем, было ли это неудачное ограбление или что-то другое", - сказал начальник местной полиции.

Он отметил, что следователи исключают возможность стрельбы из проезжающего автомобиля.