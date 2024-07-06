При оформленні ДТП можна використати європротокол: у поліції назвали умови

Водії, які потрапили в аварію, можуть оформити ДТП, використавши європротокол. Це явно дозволить зменшити стрес, але правда, не завжди це можливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.

Якщо водії скористалися європротоколом, то вони:

Для цього потрібно виконання наступних умов:

"Європротокол - це зручний спосіб оформлення ДТП без травмованих", - розповіли у поліції.

Якщо потрапили в ДТП за кордоном

Зрозуміло, що автомобільна аварія - це завжди стрес, навіть якщо ніхто фізично не постраждав.

Ще більше стресу водій відчуває, якщо ДТП сталася за кордоном, де діють інші правила та закони, і доводиться іноземною мовою вирішувати низку проблем. Докладніше - у матеріалі.

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