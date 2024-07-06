При оформленні ДТП можна використати європротокол: у поліції назвали умови
Водії, які потрапили в аварію, можуть оформити ДТП, використавши європротокол. Це явно дозволить зменшити стрес, але правда, не завжди це можливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.
"Європротокол - це зручний спосіб оформлення ДТП без травмованих", - розповіли у поліції.
Коли можна скористатися європротоколом
Для цього потрібно виконання наступних умов:
- відсутні травмовані чи загиблі люди;
- учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
- між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;
- водії-учасники ДТП знаходяться у тверезому стані.
Якщо водії скористалися європротоколом, то вони:
- мають право залишити місце ДТП;
- не повинні інформувати та очікувати поліцейських;
- звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП.
Якщо потрапили в ДТП за кордоном
Зрозуміло, що автомобільна аварія - це завжди стрес, навіть якщо ніхто фізично не постраждав.
Ще більше стресу водій відчуває, якщо ДТП сталася за кордоном, де діють інші правила та закони, і доводиться іноземною мовою вирішувати низку проблем. Докладніше - у матеріалі.
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