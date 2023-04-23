Оформити європротокол про ДТП можна без поліції: інструкція

У разі ДТП українці можуть скласти протокол самостійно, не звертаючись до поліції. Для цього лише потрібно оформити спеціальний документ для страхової компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Моторного (транспортного) страхового бюро України.
Європротоколом вважається спеціальний бланк про аварію, який заповнюють учасники ДТП. Потім цей документ надається страховій службі для виплати відшкодування потерпілому.
Такий протокол можна заповнити у паперовому вигляді чи онлайн через систему "Електронний Європротокол".
Європротоколом можна скористатися при умовах, коли:
Крім того, учасники ДТП повинні мати при собі гаджети, аби зробити фото і відео наслідків аварії, а також документи:
Якщо хоча б одна з цих умов невиконана, потрібно звернутися до поліції для реєстрації ДТП.
Якщо водії скористались Європротоколом (незалежно від його форми), то вони:
Важливо пам’ятати, що при оформленні європротоколу страхове відшкодування є додатково лімітованим. З липня 2022 року такий ліміт становить 80 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як можна обміняти тимчасове посвідчення водія, яке видають на два роки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.