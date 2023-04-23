UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Оформити європротокол про ДТП можна без поліції: інструкція

Фото: українці можуть самостійно скласти протокол про ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У разі ДТП українці можуть скласти протокол самостійно, не звертаючись до поліції. Для цього лише потрібно оформити спеціальний документ для страхової компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Європротоколом вважається спеціальний бланк про аварію, який заповнюють учасники ДТП. Потім цей документ надається страховій службі для виплати відшкодування потерпілому.

Такий протокол можна заповнити у паперовому вигляді чи онлайн через систему "Електронний Європротокол".

Європротоколом можна скористатися при умовах, коли:

  • внаслідок аварії немає постраждалих чи загиблих;
  • учасники ДТП мають страхові поліси;
  • водії згодні щодо обставин ДТП, відсутні суперечки;
  • у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

Крім того, учасники ДТП повинні мати при собі гаджети, аби зробити фото і відео наслідків аварії, а також документи:

  • ідентифікаційний код;
  • техпаспорт на автомобіль.

Якщо хоча б одна з цих умов невиконана, потрібно звернутися до поліції для реєстрації ДТП.

Якщо водії скористались Європротоколом (незалежно від його форми), то вони:

  • мають право залишити місце ДТП;
  • звільняються від обов'язку інформувати відповідний підрозділ Національної поліції України про настання ДТП;
  • звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП;
  • повинні не пізніше трьох робочих днів з дати ДТП звернутись зі своїм примірником заповненого.

Важливо пам’ятати, що при оформленні європротоколу страхове відшкодування є додатково лімітованим. З липня 2022 року такий ліміт становить 80 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як можна обміняти тимчасове посвідчення водія, яке видають на два роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПводіїВодійське посвідчення