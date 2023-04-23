Оформити європротокол про ДТП можна без поліції: інструкція

Європротоколом вважається спеціальний бланк про аварію, який заповнюють учасники ДТП. Потім цей документ надається страховій службі для виплати відшкодування потерпілому.

Такий протокол можна заповнити у паперовому вигляді чи онлайн через систему "Електронний Європротокол".

Європротоколом можна скористатися при умовах, коли:

внаслідок аварії немає постраждалих чи загиблих;

учасники ДТП мають страхові поліси;

водії згодні щодо обставин ДТП, відсутні суперечки;

у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

Крім того, учасники ДТП повинні мати при собі гаджети, аби зробити фото і відео наслідків аварії, а також документи:

ідентифікаційний код;

техпаспорт на автомобіль.

Якщо хоча б одна з цих умов невиконана, потрібно звернутися до поліції для реєстрації ДТП.

Якщо водії скористались Європротоколом (незалежно від його форми), то вони:

мають право залишити місце ДТП;

звільняються від обов'язку інформувати відповідний підрозділ Національної поліції України про настання ДТП;

звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП;

повинні не пізніше трьох робочих днів з дати ДТП звернутись зі своїм примірником заповненого.

Важливо пам’ятати, що при оформленні європротоколу страхове відшкодування є додатково лімітованим. З липня 2022 року такий ліміт становить 80 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як можна обміняти тимчасове посвідчення водія, яке видають на два роки.

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