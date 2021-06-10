Как оформить COVID-документы для удачного пересечения границы: объяснение ГПСУ

Госпогранслужба просит граждан учесть информацию о том, как должны быть оформлены документы при пересечении границы. В частности, какими вакцинами должны быть иммунизированы граждане и каким требованиям должны отвечать тесты на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.
По информации ведомства, для удачного пропуска через границу экспресс-тест на определение COVID-19 должен содержать следующую информацию:
Отмечается, что результат тестирования на COVID-19 методом экспресс-теста можно показать в цифровой или бумажной форме. К тому же он может содержать дополнительную информацию, которую предусматривает законодательство государства, делало тестирования.
В то же время документ о получении полного курса вакцинации от COVID-19 должен содержать следующую информацию:
Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19, могут выдавать в цифровой или бумажной форме. Он также может содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, где была проведена вакцинация от COVID-19.
Граждан призывают учитывать, что вакцины в документе о полном курсе вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных.
По данным ведомства, в такой перечень входят такие вакцины:
Напомним, что в Украину не будут пропускать вакцинированных российским препаратом "Спутник V". Эта вакцина не предусмотрена перечнем Всемирной организации здравоохранения.