Как оформить COVID-документы для удачного пересечения границы: объяснение ГПСУ

По информации ведомства, для удачного пропуска через границу экспресс-тест на определение COVID-19 должен содержать следующую информацию:

полное имя и фамилия пациента;

название заболевания или возбудителя болезни (COVID-19, SARS-CoV-2 и т.д.);

тип исследования;

дату и время забора материала;

результат теста (отрицательный, положительный)

страну проведения исследования;

название учреждения, выдавшего результат теста;

уникальный идентификатор результатов теста (код, QR-код и т.д.).

Отмечается, что результат тестирования на COVID-19 методом экспресс-теста можно показать в цифровой или бумажной форме. К тому же он может содержать дополнительную информацию, которую предусматривает законодательство государства, делало тестирования.

В то же время документ о получении полного курса вакцинации от COVID-19 должен содержать следующую информацию:

полное имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где применимо), удостоверяющий личность (паспорт, идентификационный номер и т.д.);

название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;

название заболевания, против которого получено курс вакцинации;

подпись и печать врача, который непосредственно осуществлял вакцинацию.

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19, могут выдавать в цифровой или бумажной форме. Он также может содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, где была проведена вакцинация от COVID-19.

Граждан призывают учитывать, что вакцины в документе о полном курсе вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных.

По данным ведомства, в такой перечень входят такие вакцины: