Офіцеру Росгвардії оголосили підозру за катування українців в аеропорту Гостомеля

Деталі справи

Під час окупації Гостомеля в березні 2022 року підозрюваний спільно з підлеглими утримували на території авіаційного підприємства близько 100 осіб.

Їх тримали у трьох непрацюючих морозильних камерах. У найменшій, площею 6 квадратних метрів, перебувало 15 осіб, у найбільшій - близько 30 і більше. Серед утримуваних були як цивільні, так і військовополонені.

Люди не мали необхідної медичної допомоги та достатнього харчування. Більшість із них постійно перебували із зав'язаними очима.

Температура цих приміщень була максимально несприятлива для перебування. Крім того, відсутні вентиляція, світло, місця для сну та вбиральні.

Росіяни жорстоко катували людей

Утримуваних били руками, ногами, прикладом автоматичної зброї. Катували електричним струмом, позбавляли повітря, надівши на голову поліетиленовий пакет, та імітували розстріл.

Цими забороненими методами окупанти намагалися отримати від потерпілих інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні сили України та осіб, які брали участь в АТО/ООС. Постраждалі зазнали сильного фізичного та психологічного болю.

Що загрожує окупанту

Заступнику командира по роботі з особовим складом загону мобільного особливого призначення "Ратибор" Управління Росгвардії по Красноярському краю повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни.

Фото: Місце тортур та окупант (gp.gov.ua)

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Хто ще розслідує злочини росіян у Гостомелі

У вересні минулого року стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини проводить розслідування можливого воєнного злочину російських окупантів, від якого постраждав німець у Гостомелі.

Через три місяці повідомлялося, що Німеччина встановила російських військових, причетних до обстрілу Гостомеля. Це перша справа про воєнні злочини в Україні, яку веде Німеччина.