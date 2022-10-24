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Офіцерів вбили або покалічили. Російських мобілізованих нікому вчити

Фото: російські мобілізовані навчають самі себе (GettyImage)
Автор: РБК-Україна

Росія намагається готувати щойно мобілізованих на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. Проте вчити їх нікому - більшість офіцерів і сержантів-інструкторів загиблі або поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За наявною інформацією, противнику елементарно не вистачає людей на офіцерських та сержантських посадах інструкторсько-викладацького складу навчальних частин (полігонів, центрів підготовки). Це пояснюється загибеллю більшості таких фахівців під час бойових дій, а також надмірною кількістю мобілізованих.

Інколи на такі посади навіть призначають осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають бодай якийсь бойовий досвід.

Проте командування російських окупаційних військ не залишає спроб хоча б якимось чином підняти рівень морально-психологічного стану військовослужбовців, застосовуючи "духовні скрепи". Так, до бойових підрозділів на окупованих територіях було направлено служителів російської православної церкви із Самарської області. Проте більшість з них уникають таких відряджень через небезпеку і відсутність елементарних засобів захисту.

Нещодавно повідомлялось, що російські командири мають великі проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих в Україні. Доходить до того, що у "мобіків" на Херсонському напрямку немає навіть спецвзуття та непоодинокими є випадки вогневого ураження своїх же підрозділів.

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Мобілізація в Росії