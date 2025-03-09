Офіцери Секретної служби США стріляли в озброєного чоловіка біля Білого дому

9 березня вранці у Вашингтоні, округ Колумбія, під час збройного протистояння між правоохоронцями та Секретною службою США було застрелено дорослого чоловіка.

Інцидент стався після того, як місцева поліція повідомила про можливу загрозу суїциду: повідомлення вказувало на людину, яка, ймовірно, прямувала до Вашингтона з Індіани.

У ніч із п'ятниці на суботу близько опівночі співробітники Секретної служби побачили припарковану автівку, а також помітили людину, що відповідала опису, яка йшла пішки.

При наближенні до підозрюваного він почав розмахувати вогнепальною зброєю, що призвело до збройного протистояння. Під час інциденту офіцери Секретної служби відкрили вогонь.

Підозрюваного доправили в місцеву лікарню, стан його здоров'я поки що не відомий. За словами представників Секретної служби, кілька їхніх співробітників дістали травми під час зіткнення.

Наразі інцидент розслідується групою з розслідування правопорушень від внутрішнього відділу столичного департаменту поліції, який займається вивченням випадків застосування сили співробітниками правоохоронних органів у Вашингтоні.