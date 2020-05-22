ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Офицера ВСУ будут судить за гибель двух военных во время учений

Новости » Общество     22.05.2020 - 16:10
Офицера ВСУ будут судить за гибель двух военных во время учений
Фото: БМП-1 (mil.gov.ua)

Военному грозит до 10 лет лишения свободы

Офицер Вооруженных сил Украины предстанет перед судом по обвинению в превышении служебных полномочий, повлекшем смерть двух военнослужащих. Инцидент произошел в 2017 году во время учений на полигоне в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Так, следователи ГБР завершили досудебное расследование в уголовном производстве и направили в суд обвинительный акт в отношении офицера ВСУ.

Следствие установило, что 26 апреля 2017 года во время проведения запланированных учебных стрельб из тяжелого вооружения офицер нарушил приказ командира воинской части и изменил условия выполнения упражнения учебных стрельб.

"Из-за этого по его указанию членами экипажа БМП-1 был осуществлен ряд выстрелов, один из которых сдетонировал на расстоянии 5 метров 70 сантиметров от башни наблюдения, внутри которой находились двое военнослужащих. Которые в результате указанного выстрела получили различной степени телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - рассказали в ГБР.

Отмечается, что в случае доказательства вины обвиняемому офицеру ВСУ грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 мая в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время плановых занятий погибли двое украинских военнослужащих. В Генштабе ВСУ пообещали провести всестороннее расследование гибели военных.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Вооруженные силы УкраиныофицерГБРхалатностьСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь