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Офіцера, який побив строковика під Житомиром, відправили під домашній арешт

Фото: офіцера, який побив строковика під Житомиром, відправили під домашній арешт (кадр з відео)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Офіцера, який побив строковика в навчальному центрі в Житомирській області, відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Можу вам офіційно підтвердити, що Богунський районний суд міста Житомира обрав запобіжний захід командиру взводу однієї з військових частин Житомирської області у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів", - розповіли журналісту РБК-Україна у відомстві.

Як повідомлялося, днем раніше офіцеру повідомили про підозру. Крім того, щодо командування військової частини складено адмінпротокол.

Нагадаємо, сам командир назвав подію "виховною бесідою". Йому загрожує до 12 років в'язниці.

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