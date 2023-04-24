Офіцера, який побив строковика в Івано-Франківську, відправили під нічний домашній арешт

Івано-Франківський міський суд відправив під нічний домашній арешт офіцера однієї з частин Нацгвардії, який побив строковика.
Про це пише РБК-Україна з поиланням на речницю Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель Суспільному.
За її словами, ДБР направило до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою з можливістю внесення застави у 800 тисяч гривень.
"Однак суд ухвалив рішення про визначення міри запобіжного заходу, як нічний домашній арешт, тобто обмеження пересування вночі", - Муравель.
Нагадаємо, у мережі поширили відео, на якому офіцер побив строковика. Його вже відсторонили від службових обов'язків.
Пізніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківську, який побив строковика.
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