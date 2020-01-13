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Под офисом нардепа Абрамовича митинг из-за метро на Виноградарь

Новости » Общество     13.01.2020 - 18:45
Под офисом нардепа Абрамовича митинг из-за метро на Виноградарь
Фото: митинг под офисом Игоря Абрамовича

Нардепа от ОПЗЖ связывают с рейдерством ОАО "Метрострой"

В офис народного депутата Игоря Абрамовича пришли общественные активисты, которые требуют не принимать участие в рейдерстве ПАО "Киевметрострой", которое занимается строительством станций метро в Киеве. Речь идет о срыве сроков запуска метро на Виноградарь и вывода четверти миллиарда гривен со счетов госкомпании. Об этом сообщило издание "Вести".

Как отмечают активисты, политик к организаторам акции не вышел.

Ранее журналисты сообщили, что к махинациям в "Киевметрострой" и ситуацией со строительством метро на Виноградаре причастен российско-украинский миллиардер и народный депутат Украины Игорь Абрамович.

Абрамович ведет довольно "закрытый" образ жизни. В Facebook не общается, фото не публикует, а на многочисленные вопросы относительно его состояния отвечает, что заработал на предыдущих проектах, характер которых неизвестен.

В свое время Абрамович был помощником харьковского народного депутата Александра Фельдмана. В Харькове он также известен как зять Семена Сироты - депутата Харьковского горсовета, который входит в состав подконтрольной Геннадию Кернесу фракции "Оппозиционный блок" Доверяй делам". Господин Сирота является директором коммунального предприятия "ХРБП" и фигурантом уголовного производства в отношении злоупотребления служебным положением.

Кроме того, по данным системы YouControl, человек с такими же фамилией, именем и отчеством является совладельцем ООО "Укргаз Инвест".

Как отмечают журналисты издания LIGA.net, это именно тот Игорь Абрамович, а не его полный тезка. Другим совладельцем этой газодобывающей компании через ПАО ЗНКИФ "КАСКАД-ИНВЕСТ" является экс-депутат-регионал из Харькова, бывший советник и доверенное лицо Виктора Януковича - Виталий Хомутынник.

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