В Офісі президента закликали українців не залишати укриттів

В Офісі президента відреагували на масований ракетний обстріл України 10 жовтня. Українців залишатися в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.
"Не залишайте укриттів. Нікчеми думають, що вони нас налякають, зламають нашу єдність, але цього не буде. Ми продовжимо наш рух вперед. А терористи будуть відповідати за все. Це їх агонія", - написав Єрмак.
Нагадаємо, російські війська з самого ранку завдають масованих ударів по Україні. Наразі окупанти випустили 75 ракет, більше половини вдалося збити.
Під обстрілом опинилися багато міст, у тому числі Київ, Львів, Хмельницький, Тернопіль та Житомир.
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