UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Офісі президента закликали українців не залишати укриттів

Фото: в Офісі президента відреагували на масований ракетний обстріл України 10 жовтня (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

В Офісі президента відреагували на масований ракетний обстріл України 10 жовтня. Українців залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.

"Не залишайте укриттів. Нікчеми думають, що вони нас налякають, зламають нашу єдність, але цього не буде. Ми продовжимо наш рух вперед. А терористи будуть відповідати за все. Це їх агонія", - написав Єрмак.

Нагадаємо, російські війська з самого ранку завдають масованих ударів по Україні. Наразі окупанти випустили 75 ракет, більше половини вдалося збити.

Під обстрілом опинилися багато міст, у тому числі Київ, Львів, Хмельницький, Тернопіль та Житомир.

Все що відомо на цей момент - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ЄрмакВторгнення Росії до України