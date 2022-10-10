В Офісі президента закликали українців не залишати укриттів

В Офісі президента відреагували на масований ракетний обстріл України 10 жовтня. Українців залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.

"Не залишайте укриттів. Нікчеми думають, що вони нас налякають, зламають нашу єдність, але цього не буде. Ми продовжимо наш рух вперед. А терористи будуть відповідати за все. Це їх агонія", - написав Єрмак.