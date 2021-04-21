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В офисе с президентом ФК "Ингулец" взорвалась граната: есть жертва

Автор: Игорь Литвиненко

В Петрово (Кировоградская область) в помещении одного из офисов сельхозпредпринимателей произошел взрыв гранаты. В результате взрыва один человек погиб, еще один получил осколочные ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел во вторник, 20 апреля, около 18:20.

"В помещении офиса, который принадлежит двум сельхозпредпринимателям, вследствие неосторожного обращения прогремел взрыв предмета, внешне похожего на гранату. По предварительным данным, в момент происшествия в помещении находилось три человека, конфликтов между ними не происходило", - сообщили в полиции.

В результате взрыва ранения получили двое мужчин, сегодня один из них скончался в больнице.

По данному факту возбудили дело по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

По информации местных СМИ, взрыв произошел в помещении, где находился президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк. Он не пострадал.

Напомним, в конце марта в Луганской области на гранате подорвался мужчина. Дело расследуют как теракт.

Также сообщалось, что недавно в Киеве мужчина с гранатой угрожал взорвать коммунальное предприятие.

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Новости Украины гранатаВзрывКропивницкая область
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