В офисе с президентом ФК "Ингулец" взорвалась граната: есть жертва

Инцидент произошел во вторник, 20 апреля, около 18:20.

"В помещении офиса, который принадлежит двум сельхозпредпринимателям, вследствие неосторожного обращения прогремел взрыв предмета, внешне похожего на гранату. По предварительным данным, в момент происшествия в помещении находилось три человека, конфликтов между ними не происходило", - сообщили в полиции.

В результате взрыва ранения получили двое мужчин, сегодня один из них скончался в больнице.

По данному факту возбудили дело по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

По информации местных СМИ, взрыв произошел в помещении, где находился президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк. Он не пострадал.