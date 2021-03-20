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В Офисе президента считают, что вандалы на Банковой хотели спровоцировать насилие

Новина українською → Киев, Суббота 20 марта 2021 23:58
В Офисе президента считают, что вандалы на Банковой хотели спровоцировать насилие Фото: Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Офисе президента заявили, что вандализм на Банковой дискредитирует участников акции протеста. Они подтвердили клише о том, что в Киеве якобы все время происходят беспорядки.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк, передает Nash.live.

По мнению Подоляка, на Банковой практически каждый день проходят митинги, именно это и есть проявление демократии. При этом большинство протестных акций заканчиваются мирно и без вандализма.

"Впрочем, сегодня мы увидели совсем иное. Откровенное презрение к обществу, к адекватности, к сути протеста как такового. Увидели мы, скорее, безусловное намерение спровоцировать какое-то дикое насилие, безусловное намерение спровоцировать агрессию со стороны полиции, очевидное намерение оставить после себя какие-то вызывающие разрушения", - заявил Подоляк.

Кроме того, он сказал, что такой ход митинга дискредитирует его организаторов и "обнажает их скрытые страхи". По мнению советника, из-за отсутствия общественной заинтересованности протестующие хотят обратить на себя внимание "бессмысленным избиением окон в ОП и дракой с вывесками".

"Разбитые стекла в окнах поменяют, надписи со стен - смоют. Следы от пиротехники на стенах Офиса президента уберут. А вот то, что друзья Стерненко сами себя показали разрушителями, уже не исправишь. Все сделают свои выводы", - считает Подоляк.

Напомним, сегодня под Офисом президента проходит акция в поддержку Стерненко. Во время нее демонстранты жгли файеры, а также подожгли табличку с надписью "Офис президента".

Ранее сообщалось, что вчера суд Одессы рассмотрел ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО. Суд отказался освободить активиста из-под стражи.

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