В Офисе президента считают, что вандалы на Банковой хотели спровоцировать насилие

В Офисе президента заявили, что вандализм на Банковой дискредитирует участников акции протеста. Они подтвердили клише о том, что в Киеве якобы все время происходят беспорядки.

По мнению Подоляка, на Банковой практически каждый день проходят митинги, именно это и есть проявление демократии. При этом большинство протестных акций заканчиваются мирно и без вандализма.

"Впрочем, сегодня мы увидели совсем иное. Откровенное презрение к обществу, к адекватности, к сути протеста как такового. Увидели мы, скорее, безусловное намерение спровоцировать какое-то дикое насилие, безусловное намерение спровоцировать агрессию со стороны полиции, очевидное намерение оставить после себя какие-то вызывающие разрушения", - заявил Подоляк.

Кроме того, он сказал, что такой ход митинга дискредитирует его организаторов и "обнажает их скрытые страхи". По мнению советника, из-за отсутствия общественной заинтересованности протестующие хотят обратить на себя внимание "бессмысленным избиением окон в ОП и дракой с вывесками".

"Разбитые стекла в окнах поменяют, надписи со стен - смоют. Следы от пиротехники на стенах Офиса президента уберут. А вот то, что друзья Стерненко сами себя показали разрушителями, уже не исправишь. Все сделают свои выводы", - считает Подоляк.