В Офисе президента считают, что вандалы на Банковой хотели спровоцировать насилие
В Офисе президента заявили, что вандализм на Банковой дискредитирует участников акции протеста. Они подтвердили клише о том, что в Киеве якобы все время происходят беспорядки.
По мнению Подоляка, на Банковой практически каждый день проходят митинги, именно это и есть проявление демократии. При этом большинство протестных акций заканчиваются мирно и без вандализма.
"Впрочем, сегодня мы увидели совсем иное. Откровенное презрение к обществу, к адекватности, к сути протеста как такового. Увидели мы, скорее, безусловное намерение спровоцировать какое-то дикое насилие, безусловное намерение спровоцировать агрессию со стороны полиции, очевидное намерение оставить после себя какие-то вызывающие разрушения", - заявил Подоляк.
Кроме того, он сказал, что такой ход митинга дискредитирует его организаторов и "обнажает их скрытые страхи". По мнению советника, из-за отсутствия общественной заинтересованности протестующие хотят обратить на себя внимание "бессмысленным избиением окон в ОП и дракой с вывесками".
"Разбитые стекла в окнах поменяют, надписи со стен - смоют. Следы от пиротехники на стенах Офиса президента уберут. А вот то, что друзья Стерненко сами себя показали разрушителями, уже не исправишь. Все сделают свои выводы", - считает Подоляк.
Напомним, сегодня под Офисом президента проходит акция в поддержку Стерненко. Во время нее демонстранты жгли файеры, а также подожгли табличку с надписью "Офис президента".
Ранее сообщалось, что вчера суд Одессы рассмотрел ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО. Суд отказался освободить активиста из-под стражи.