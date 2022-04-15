В Офисе президента назвали список вооружения, которое необходимо Украине для победы

В офисе президента продемонстрировали список вооружения, которое необходимо Украине, чтобы одержать победу в войне против России. Наша страна нуждается в боевых самолетах, чтобы деблокировать временно оккупированные города и освободить украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic .

Война России против Украины продолжается пятьдесят один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.