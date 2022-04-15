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В Офисе президента назвали список вооружения, которое необходимо Украине для победы

Фото: в офисе президента назвали список вооружения, которое необходимо Украине для победы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В офисе президента продемонстрировали список вооружения, которое необходимо Украине, чтобы одержать победу в войне против России. Наша страна нуждается в боевых самолетах, чтобы деблокировать временно оккупированные города и освободить украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.

Какое же вооружение требует Украина:

  • артиллерия, 155 миллиметров;
  • артиллерийские снаряды, 152 миллиметра;
  • реактивные системы залпового огня. Речь идет о "Град", "Смерч", "Торнадо" или же M142 HIMARS.
  • бронетехника - БТР, БМП и другие.
  • танки Т-72, или же аналогичные из США или же Германии;
  • ЗРК-С-300, Бук или западные аналоги
  • боевые самолеты, которые помогут деблокировать города и спасти миллионы украинцев.

Война России против Украины продолжается пятьдесят один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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