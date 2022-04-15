В Офисе президента назвали список вооружения, которое необходимо Украине для победы
Пятница 15 апреля 2022 23:05
Фото: в офисе президента назвали список вооружения, которое необходимо Украине для победы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В офисе президента продемонстрировали список вооружения, которое необходимо Украине, чтобы одержать победу в войне против России. Наша страна нуждается в боевых самолетах, чтобы деблокировать временно оккупированные города и освободить украинцев.
Какое же вооружение требует Украина:
артиллерия, 155 миллиметров;
артиллерийские снаряды, 152 миллиметра;
реактивные системы залпового огня. Речь идет о "Град", "Смерч", "Торнадо" или же M142 HIMARS.
бронетехника - БТР, БМП и другие.
танки Т-72, или же аналогичные из США или же Германии;
ЗРК-С-300, Бук или западные аналоги
боевые самолеты, которые помогут деблокировать города и спасти миллионы украинцев.
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