В Офисе президента назвали разговор между Байденом и Зеленским "максимально доверительным"

В Офисе президента Украины назвали разговор между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джозефом Байном максимально доверительным, предметным и с вполне конкретными определениями тех или иных рисков.
Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.
"Разговор между двумя президентами был максимально доверительным, предметным и с вполне конкретными определениями тех или иных рисков. Первичный послеразговорный стейтмэн, естественно, делался, исходя из общей атмосферы разговора президентов и прозвучавших устных формулировок. В том числе формулировок, касавшихся последующей возможной логистики вступления нашей страны в Североатлантический Альянс", - заявил Подоляк.
По его словам, важно перейти от слов к конкретным действиям. Потому что действия для Украины - это абсолютно точное понимание дат, логистики, итоговых процедур.
"С другой стороны, как известно, тема НАТО чрезвычайно спекулятивна и потому активно используется в пропаганде сторонами, категорически не заинтересоваными в действительном продвижении Украины по этому пути. Именно поэтому важно было обозначить общность позиций и общность оценок сразу по факту разговора. Передать, скажем так, атмосферу двухстороннего тет-а-тета. А уже чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок", - отмечает советник главы ОП.
Он также отметил, что нет никаких существенных итоговых разногласий.
"Другое дело, что реальное изумление вызывает попытка части нашего сообщества активно "пройтись" по крайне успешному телефонному разговору и хотя бы немного низвести его ценность", - резюмирует Подоляк.
Напомним, 7 июня Зеленский и Байден провели телефонные переговоры, во время которых американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом этим летом.
По словам помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, эта беседа была запланирована как общение с украинским лидером перед тем, как Байден отправится в Европу и встретится с Владимиром Путиным в Женеве.
Накануне американский портал Axios сообщил, что Байден якобы передумал встречаться с Зеленским после смены руководства в "Нафтогазе".
В то же время Зеленский в интервью Axios заявил, что хочет встретиться с Байденом до того, как американский президент поговорит с Путиным.