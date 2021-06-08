В Офисе президента назвали разговор между Байденом и Зеленским "максимально доверительным"

"Разговор между двумя президентами был максимально доверительным, предметным и с вполне конкретными определениями тех или иных рисков. Первичный послеразговорный стейтмэн, естественно, делался, исходя из общей атмосферы разговора президентов и прозвучавших устных формулировок. В том числе формулировок, касавшихся последующей возможной логистики вступления нашей страны в Североатлантический Альянс", - заявил Подоляк.

По его словам, важно перейти от слов к конкретным действиям. Потому что действия для Украины - это абсолютно точное понимание дат, логистики, итоговых процедур.

"С другой стороны, как известно, тема НАТО чрезвычайно спекулятивна и потому активно используется в пропаганде сторонами, категорически не заинтересоваными в действительном продвижении Украины по этому пути. Именно поэтому важно было обозначить общность позиций и общность оценок сразу по факту разговора. Передать, скажем так, атмосферу двухстороннего тет-а-тета. А уже чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок", - отмечает советник главы ОП.

Он также отметил, что нет никаких существенных итоговых разногласий.

"Другое дело, что реальное изумление вызывает попытка части нашего сообщества активно "пройтись" по крайне успешному телефонному разговору и хотя бы немного низвести его ценность", - резюмирует Подоляк.