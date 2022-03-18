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В Офисе генпрокурора сообщили о гибели одного из сотрудников

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Киев, Пятница 18 марта 2022 13:27
В Офисе генпрокурора сообщили о гибели одного из сотрудников Фото: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Офисе генерального прокурора сообщили о гибели одного из сотрудников. Еще несколько ранены или находятся в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора Ирину Венедиктову в Twitter.

"Несмотря на угрозу жизни, прокуроры продолжают работать и обеспечивают соблюдение верховенства права. К сожалению, мы уже потеряли нашего коллегу. Несколько получили ранения или находятся в плену", - написала она.

Напомним, вчера двое полицейских погибли в Киевской области. Они прикрывали эвакуацию от российских танков.

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