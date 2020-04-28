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В Офисе генпрокурора разъяснили скорое завершение расследования убийства Гандзюк

Новости » Общество     28.04.2020 - 15:00
В Офисе генпрокурора разъяснили скорое завершение расследования убийства Гандзюк
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прокурор пришел к выводу о наличии достаточных оснований для составления обвинительного акта

В Офисе генпрокурора разъяснили завершение расследования убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба ОГУ.

В ОГУ сообщили, что прокурор пришел к выводу о наличии достаточных оснований для составления обвинительного акта.

"Поскольку в ходе досудебного расследования следствием и прокуратурой использовано полный спектр следственных и процессуальных действий, направленных на установление объективной истины в этом непростом и достаточно длительном деле, прокурор пришел к выводу о наличии достаточных оснований для составления обвинительного акта", - говорится в сообщении .

Как отметили в прокуратуре, имеющийся остаток срока досудебного расследования необходим для обеспечения продления относительно другого подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей на период ознакомления его с материалами досудебного расследования и начала рассмотрения дела судом.

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