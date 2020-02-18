Офис генпрокурора продолжает сбор доказательств по трагедии возле Дебальцево

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По версии следствия, фактором причинно-следственной связи с потерями украинских военных есть военная агрессия Вооруженных сил РФ

Офис генерального прокурора продолжает сбор доказательств и установление всех причастных лиц к трагедии возле Дебальцево в январе-феврале 2015 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в уголовном производстве продолжается сбор доказательств и устанавливаются все причастные лица. В частности, анализируются телефонные переговоры должностных лиц Вооруженных сил Российской Федерации, участников незаконных вооруженных формирований РФ, а также трафики соединений операторов мобильной связи.

"По их результатам будут назначены экспертизы по идентификации причастных лиц за голосом, а также комплекс иных следственных и процессуальных действий", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фактором причинно-следственной связи с потерями украинских военных, вооружения и военной техники во время боевых действий под Дебальцево, есть военная агрессия Вооруженных сил РФ.

"Она заключалась в обстрелах отдельных районов Донецкой области с территории страны-агрессора и дальнейшему прямому вторжению на территорию Украины, а также совершении военными РФ военных преступлений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 21 января до 18 февраля 2015 года погиб 141 участник АТО, 356 ранены, 150 взято в плен и 11 пропали без вести.

По результатам досудебного расследования в настоящее время уже сообщено о подозрении должностным лицам Вооруженных Сил РФ по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (участие в ведении агрессивной войны) УК Украины.

"Они непосредственно осуществляли руководство и координацию боевых действий против сил АТО в этот период: командующий 20-й гвардейской общевойсковой Краснознаменної армии ВС РФ генерал-майор С. Кузовльов; командир 200-й отдельной мотострелковой бригады Береговых войск Северного флота ВМФ РФ генерал-майор А. Цеков; командующий 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант А. Гурульов; командующий 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ генерал-майор А. Завізьон", - говорится в сообщении.

При этом в Офисе генпрокурора отметили, что всех указанных военнослужащих Вооруженных сил РФ объявлен в розыск, судом предоставлены разрешения на их задержание.

Напомним, в январе прошлого года по материалам Службы безопасности Украины к девяти годам лишения свободы заочно приговорен боевика террористической организации "ДНР". Мужчина находился в составе группировки на территории временно оккупированного Дебальцево, он принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.