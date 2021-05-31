В одной из воинских частей погиб боец ВМС, обстоятельства устанавливаются

В одной из воинских частей трагически погиб боец Военно-морских сил Украины. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства его гибели.

Об этом говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook .

"30 мая, в одной из воинских частей ВМС ВС Украины произошел трагический случай гибели военнослужащего. Сейчас по факту гибели правоохранительными органами проводятся следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в воинской части проводится служебная проверка.