UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В одной из областей Украины уровень госпитализации из-за COVID достиг 80%

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обновили информацию о ситуации с коронавирусом в регионах. В Херсонской области уровень госпитализации из-за COVID достиг 80%.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные карты Минздрава.

В Херсонской области два дня подряд превышает уровень госпитализаций. В прошлый раз было 69,8%, а на этот раз - 80%.

В Луганской области, в которой вчера также превышало норму госпитализаций, ситуация улучшилась и сегодня уже 41,8%.

Напомним, во Львовской области обнаружили три случая штамма "Дельта". Во время инкубационного периода двое инфицированных находились в Великобритании и один - в России.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки выявили 286 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID-19