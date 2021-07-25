В одной из областей Украины уровень госпитализации из-за COVID достиг 80%
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине обновили информацию о ситуации с коронавирусом в регионах. В Херсонской области уровень госпитализации из-за COVID достиг 80%.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные карты Минздрава.
В Херсонской области два дня подряд превышает уровень госпитализаций. В прошлый раз было 69,8%, а на этот раз - 80%.
В Луганской области, в которой вчера также превышало норму госпитализаций, ситуация улучшилась и сегодня уже 41,8%.
Напомним, во Львовской области обнаружили три случая штамма "Дельта". Во время инкубационного периода двое инфицированных находились в Великобритании и один - в России.
Ранее сообщалось, что в Украине за сутки выявили 286 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.