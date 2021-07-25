В одной из областей Украины уровень госпитализации из-за COVID достиг 80%

В Украине обновили информацию о ситуации с коронавирусом в регионах. В Херсонской области уровень госпитализации из-за COVID достиг 80%.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на данные карты Минздрава .

В Херсонской области два дня подряд превышает уровень госпитализаций. В прошлый раз было 69,8%, а на этот раз - 80%.

В Луганской области, в которой вчера также превышало норму госпитализаций, ситуация улучшилась и сегодня уже 41,8%.