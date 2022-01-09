В одной из областей ухудшаются COVID-показатели. Кто в какой зоне карантина

В течение трех последних дней по всей Украине отмечается улучшение показателей охвата тестирования.

В то же время в Днепропетровской и Херсонской областей - упал уровень заболеваемости. Впрочем, показатели уровня госпитализаций в Херсонской области перевели ее в "оранжевую" зону карантина.

По состоянию на 9 января, все области Украины находятся в "желтой" зоне.

Какие правила действуют в "желтой" зоне

Запрещено:

работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

В то же время ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют: