Хотя бы одной дозой. Германия планирует за лето вакцинировать подростков

Он отметил, что в Германии уже доступна вакцинация для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

"После официального утверждения вакцины BioNTech для детей 12 лет и старше она теперь доступна и в Германии для этой возрастной группы", - написал Шпан.

Глава Минздрава отметил, что вакцинировать подростков будут после разрешения родителей.

"Помимо молодых взрослых, мы также хотим сделать так, чтобы все дети и подростки, которые хотели бы пройти вакцинацию - после индивидуального решения их родителей - получили хотя бы первую прививку до конца августа", - добавил он.