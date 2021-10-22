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Одновременная прививка от коронавируса и гриппа безопасна, но есть нюанс, - ВОЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Одновременная прививка от коронавируса и гриппа безопасна. Однако перед тем, как вакцинироваться от этих инфекций необходимо проконсультироваться с врачом о показаниях к применению обеих вакцин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу департамента ВОЗ по обеспечению готовности к особо опасным инфекциям Сильву Бриан.

"Безопасно ли вводить вакцину против гриппа и COVID-19 одновременно? Да", - сказала Бриан в ходе очередного выпуска программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "Наука за пять минут".

Представитель ВОЗ уточнила, что в распоряжении организации есть результаты нескольких исследований, которые показали, что одновременно принимать вакцины от коронавируса и гриппа безопасно.

При этом Бриан уточнила, что перед такой прививкой необходимо проконсультироваться с врачом о показаниях к применению обеих вакцин.

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ВОЗКоронавирусГриппВакцинация