ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Одновременная прививка от коронавируса и гриппа безопасна, но есть нюанс, - ВОЗ

Новина українською →
Женева, Пятница 22 октября 2021 16:56
Одновременная прививка от коронавируса и гриппа безопасна, но есть нюанс, - ВОЗ Фото: в ВОЗ заявили о безопасности одновременного применения вакцин от COVID-19 и гриппа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Одновременная прививка от коронавируса и гриппа безопасна. Однако перед тем, как вакцинироваться от этих инфекций необходимо проконсультироваться с врачом о показаниях к применению обеих вакцин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу департамента ВОЗ по обеспечению готовности к особо опасным инфекциям Сильву Бриан.

"Безопасно ли вводить вакцину против гриппа и COVID-19 одновременно? Да", - сказала Бриан в ходе очередного выпуска программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "Наука за пять минут".

Представитель ВОЗ уточнила, что в распоряжении организации есть результаты нескольких исследований, которые показали, что одновременно принимать вакцины от коронавируса и гриппа безопасно.

При этом Бриан уточнила, что перед такой прививкой необходимо проконсультироваться с врачом о показаниях к применению обеих вакцин.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗ Коронавирус Грипп Вакцинация
NEWS
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили