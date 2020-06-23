Одному из нападавших на Стеренеко отменили подозрение

Фото: Сергей Стерненко (РБК-Украина)

Иван Кузнецов получил смертельное ранение в ходе нападения на Стерненко

Печерский районный суд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из участников нападения на активиста Сергея Стерненко. В ходе нападения Кузнецов получил смертельное ранение в сердце.

Об этом сообщил Сергей Стерненко.

Данное решение было принято судьей Печерского районного суда Вячеславом Пидпалым в связи с обращением стороны защиты Кузнецова.

"Вчера судья Печерского районного суда Пидпалый… отменил подозрение Ивану Кузнецову", - написал Стерненко.

Напомним, в 2018 году на Стерненко было совершено нападение Иваном Кузнецовым и Александром Исайкулом. Во время нападения Стерненко нанес Кузнецову удар ножом в сердце, отчего тот скончался. 11 июня правоохранители сообщили Стерненко подозрение в умышленном убийстве и ношении холодного оружия.

Как писало РБК-Украина, 15 июня Печерский районный суд избрал Стеренко меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней по месту прописки - в военной части Одессы.

Позже Шевченковский районный суд Киева изменил место отбывания домашнего ареста на Киев.

В пятницу, 26 июня, Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу об изменении меры пресечения для Стерненко.

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Автор: Игорь Литвиненко