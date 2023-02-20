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В одному з департаментів Києва відсторонили посадовців, підозрюваних в отриманні хабаря

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Понеділок 20 лютого 2023 18:41
В одному з департаментів Києва відсторонили посадовців, підозрюваних в отриманні хабаря Фото: в одному з департаментів Києва відсторонили посадовців, підозрюваних в отриманні хабаря (ssu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА закликали правоохоронні органи провести необхідні слідчі дії та винести рішення проти чиновників, які підозрюються в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення департаменту в Facebook.

Так, 20 лютого правоохоронними органами був проведений обшук в управлінні торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації, а також в комунальному підприємстві "Світоч" міста Києва, повідомляють у Департаменті.

"Обшук проведено на підставі ухвали слідчого судді Солом’янського суду м. Києва. На думку судді, яким надано дозвіл на обшук, існують підстави вважати, що згадані посадовці мали на меті отримати неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США за ухвалення ряду рішень, пов’язаних з їх професійною діяльністю. Департамент вважає недопустимим прояви корупції у своїй діяльності і закликає правоохоронців провести необхідні слідчі дії та суд винести рішення, якщо дані факти будуть доведенні у встановленому законом порядку", - йдеться у повідомленні.

Також керівництво Департаменту ініціювало проведення службового розслідування за фактами, викладеними в ухвалі слідчого судді. Та одночасно відсторонило фігурантів справи від посад.

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