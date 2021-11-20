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В одном из зоопарков Нидерландов животные массово заразились коронавирусом

Автор: Дмитрий Кузнецов

В зоопарке Роттердама (Нидерланды) коронавирус обнаружили у горилл и львов. В заражении животных подозревают сотрудника, который переносит инфекцию без симптомов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Тесты на коронавирус животным сделали после того, как сотрудники зоопарка обратили внимание на их состоянии. У львов наблюдались симптомы гриппа: вялость, снижение аппетита и легкий кашель, а у горилл - проблемы с желудком и кишечником.

Заразившиеся животные находятся на карантине и временно недоступны посетителям. Устройство вольеров с гориллами и львами исключает контакт между ними и гостями зоопарка.

Отмечается, что неизвестно, как животные могли заразиться коронавирусом. Есть подозрение, что источником инфекции мог стать сотрудник зоопарка, который переносит COVID-19 бессимптомно.

Напомним, в начале ноября в зоопарке Денвера (США) впервые в мире выявили коронавирус у гиен - ранее этот вид животных не заражался инфекцией.

Отметим, в конце сентября в США подтвердили случай заражения хорька коронавирусом.

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