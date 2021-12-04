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В бельгийском зоопарке бегемоты заразились коронавирусом

Автор: Дмитрий Кузнецов

В зоопарке Антверпена (Бельгия) коронавирус обнаружили у двух бегемотов. Ветеринары пока не могут объяснить, как животные могли заразиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, тесты на коронавирус бегемотов Имани и Гермиена оказались положительными. Инфекция у животных протекает бессимптомно. Кроме насморка ветеринары у них ничего не наблюдают.

В качестве меры предосторожности бегемоты помещены в карантин. В зоопарке пока не могут объяснить, как животные могли заразиться коронавирусом, поскольку ни у одного из сотрудников инфекция не выявлена.

Ветеринар зоопарка Фрэнсис Веркаммен допускает, что это первый случай заражения бегемотов коронавирусом. По его словам, до этого случая вирус в основном выявляли у человекообразных обезьян и кошачьих.

Напомним, ранее в Канаде зафиксировали первые случаи коронавируса у диких животных - инфекцию выявили у белых оленей.

Отметим, в ноябре в зоопарке Роттердама (Нидерланды) коронавирус обнаружили у горилл и львов. В заражении животных подозревают сотрудника, который переносил инфекцию без симптомов.

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БельгияАнтверпенКоронавирус