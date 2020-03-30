В одном из районов Тернопольской области коронавирусом заразились 25 медиков

За последние сутки в Монастыриском районе Тернопольской области количество больных коронавирусом достигло 47 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь.

Отмечается, что среди инфицированных 25 медиков.

"На 18 часов 29 марта в районе инфицированных коронавирусом - 47 человек. В их числе медперсонала - 25 (7 врачей, 12 медсестер, 6 младших медсестер), 5 детей, 2 госслужащих, 1 священник, 1 завдетсадом", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом, из них - шесть человек выздоровели. зафиксировано десять смертей.

По данным Минздрава, больше всего в Украине коронавирусом COVID-19 болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет.

РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины в воскресенье, 29 марта, принял решение о обязательную обсервацию для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.

Ранее президент Владимир Зеленский прогнозировал три возможных сценария распространения пандемии коронавируса в Украине.