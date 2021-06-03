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Дети

В одном из детсадов Черновицкой области массово отравились дети

Автор: РБК-Украина

В Черновицкой области произошло массовое отравление в детском саду. За медицинской помощью обратились 26 детей и двое взрослых.

Об этом говорится в сообщении полиции Черновицкой области.

Сообщается, что в селе Испас Вижницкого района к семейному врачу обратились трое детей от 3 до 6 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья, которое может свидетельствовать о пищевом отравлении. Все они являются воспитанниками местного детсада.

"Во время проверки указанного заведения члены специальной комиссии также выяснили, что к семейным врачам с аналогичными симптомами в целом обратились 28 человек - 2 взрослых и 26 детей. Медики их осмотрели и, учитывая легкое течение заболевания, отпустили домой. Сейчас все они находятся под наблюдением семейных врачей", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Напомним, в марте под Харьковом после массового отравления закрыли детский сад.

А до этого Харьковской области зафиксировали массовое отравление среди учащихся Дергачевского лицея. В частности, было известно о почти 40 пострадавших.

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Новости Украины отравлениедетский садЧерновицкая область