В одном из детсадов Черновицкой области массово отравились дети

В Черновицкой области произошло массовое отравление в детском саду. За медицинской помощью обратились 26 детей и двое взрослых.

Сообщается, что в селе Испас Вижницкого района к семейному врачу обратились трое детей от 3 до 6 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья, которое может свидетельствовать о пищевом отравлении. Все они являются воспитанниками местного детсада.

"Во время проверки указанного заведения члены специальной комиссии также выяснили, что к семейным врачам с аналогичными симптомами в целом обратились 28 человек - 2 взрослых и 26 детей. Медики их осмотрели и, учитывая легкое течение заболевания, отпустили домой. Сейчас все они находятся под наблюдением семейных врачей", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.