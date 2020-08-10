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В одном из детсадов Черкасс обнаружили коронавирус

Черкассы, Понедельник 10 августа 2020 10:11
В одном из детсадов Черкасс обнаружили коронавирус
Автор: Андрей Козловский

Детей, которые посещали дошкольное учреждение, переведут на двухнедельную самоизоляцию

В Черкассах в детском саду №34 зафиксировали случай коронавируса. В связи с этим детей, которые посещали дошкольное учреждение, переведут на двухнедельную самоизоляцию.

Об этом сообщает "Суспильне".

Как сообщается, официально факт заражения коронавирусной инфекцией подтвердился в субботу вечером. Также известно, что детсад закроют для проведения ремонтных работ.

Отметим, что от начала суток в Черкасской области лабораторно подтверждено 14 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии там зарегистрировано 1 036 больных коронавирусом.

Напомним, во Львове в двух детских садах обнаружили больных коронавирусом среди персонала.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Тернополе на карантин из-за вспышки COVID-19 закрыли детский сад.

Кроме того, в Черновицкой области позволили открыть учреждения дошкольного образования.

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