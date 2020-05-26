Одного из задержанных за изнасилование в Кагарлыке взяли под стражу

Голосеевский райсуд арестовал полицейского Сергея Сулиму
Голосеевский районный суд Киева арестовал полицейского Сергея Сулиму, задержанного по подозрению в изнасиловании женщины. Заседание суда проходи в закрытом режиме.
Об этом сообщает hromadske.
Сообщается, что по просьбе защиты подозреваемого заседание проходило в закрытом режиме. Сам Сулима заявил, что не признает своей вины.
Отметим, задержанные подозреваются в избиении и изнасиловании девушки 1994 года рождения. Полицейские изнасиловали ее прямо в отделении полиции, куда доставили якобы из-за кражи. После этого инцидента местную полицию должны были расформировать, но сегодня стало известно, что сотрудники полиции Кагарлыка продолжают работать, а их переаттестация продлится два месяца.
Напомним, за изнасилование в Кагарлыке были задержаны полицейские местного районного отдела Сергей Сулима и Николай Кузив, первый работает оперуполномоченным, второй - начальником сектора криминальной полиции.
О резонансном изнасиловании стало известно 25 мая, когда Департамент внутренней безопасности Национальной полиции подтвердил данную информацию после обращения жертвы.
Автор: Иван Петров