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Одного из крупнейших застройщиков Днепра обвинили в работе на оккупированных территориях

Фото: Вадима Ермолаева обвинили в работе на оккупированных территориях (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Одного из крупнейших застройщиков Днепра Вадима Ермолаева обвинили в работе по производству и торговле алкоголем в оккупированном Крыму. Кроме того, уже после оккупации части южных регионов, его компании могли пойти на коллаборацию с агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Delo.

По данным журналистов, вопрос санкций СНБО и уголовного дела СБУ против бизнеса Ермолаева должен решиться в ближайшее время.

До 2014 года его компания "Алеф-Виналь" управляла мощностями в Днепропетровской области и в Крыму. Но после аннексии полуострова бизнес в Крыму перерегистрировали по российским законам. Сейчас там работает компания "Алеф-Виналь-Крым".

Большое расследование о том, как с помощью схем Ермолаев обходит санкции и экспортирует крымскую продукцию по всему миру, сделали несколько лет назад журналисты "Настоящего времени" и "Муниципального сканнера".

Согласно данным Единого реестра российских компаний ООО «Алеф-Виналь-Крым все еще продолжают контролировать связанные с Ермолаевым оффшоры: кипрские AD Vinal Investments Limited, Dreamdestiny Holdings Limited, Amadon Limited, а также Zapeto LTD с Британских Виргинских островов.

Также эти же оффшоры контролируют еще одну крымскую компанию Ермолаева - ООО "Парквайн корпорейшн", ранее имевшую название "Алеф-Дистиллери".

По украинскому законодательству уплата налогов в Крыму приравнивается к финансированию терроризма, это подследственность Службы безопасности Украины.

По открытым данным, "Алеф-Виналь-Крым" только в 2020 году заплатила в Крыму налогов на 390 млн рублей, а "Парквайн" - еще чуть более 3 млн руб. Схожие суммы налогов и сборов, вероятнее всего, уплачивались и в предыдущие годы.

Также после аннексии Крыма, несколько лет на местном рынке работала и еще одна крупная фирма из орбиты Ермолаева - производитель мебельной фурнитуры Axor Industry.

После скандала, правда, российское представительство фирму - ООО "Аксор-Крым" - закрыли. Однако сегодня в Москве все еще работает ООО "Рокс" - консалтинговая фирма, которая выдает сертификаты на продукцию "Аксора" в России, занимается продвижением ее продукции. Фирма принадлежит кипрскому оффшору из "винно-коньячного" холдинга - Dreamdestiny Holdings Limited.

Еще об одной "коллаборации" стало известно буквально недавно, когда Херсонская и часть Запорожской области Украины временно перешли под контроль российских оккупантов.

Как сообщают местные предприниматели, на территории областей продолжают работать филиалы компании "Агротек" - официального дилера импортной сельхозтехники. Бизнес также входит в структуру корпорации "Алеф" Вадима Ермолаева.

Согласно информации на сайте компании, у нее есть филиалы в оккупированных Мелитополе, Пологах Запорожской, Таврийске, Олешках Херсонской, а также в Волновахе Донецкой области. Ни на сайте, ни на Facebook странице компании сообщений о потере контроля над филиалами не было.

Примечательно, что именно с выставочной площадки "Агротека" в начале апреля кадыровцами были украдены и вывезены в Крым и Чечню комбайны, которые затем были дистанционно заблокированы

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ДнепрОккупированные территории