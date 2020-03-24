У одного из директоров "Нафтогаза" не подтвердилось подозрение на коронавирус

Национальная акционерная компания "Нафтогаз" заявляет, что у директора дивизиона Интегрированный газовый бизнес Андрея Фаворова не подтвердилось подозрение на заражение коронавирусом. Об этом пресс-служба НАК сообщила на своей странице в Facebook.

Так, тест Фаворова, который находился на самоизоляции, оказался отрицательным.

"У директора дивизиона Интегрированный газовый бизнес Андрея Фаворова и у его жены результат теста на коронавирус - отрицательный, коронавируса нет. И Андрей, и его жена чувствуют себя хорошо, но на данный момент продолжают придерживаться карантинных мероприятий и остаются на самоизоляции до 27 марта", - проинформировали в НАК.

"Нафтогаз" заверяет, что 90% сотрудников центрофиса перешли на удаленную работу.

Напомним, 20 марта Фаворов отправился на самокарантин в связи с подозрением на коронавирус. Он подчеркивал, что решение о самоизоляции принял в соответствии с рекомендациями и внутренними протоколами НАК.

Как писало РБК-Украина ранее, на самоизоляции находился народный депутат Сергей Шахов, у которого подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Однако впоследствии парламентария госпитализировали.

Членам комитета по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовали также самоизолироваться из-за контакта с инфицированным нардепом.