В одній зі шкіл Києва стався спалах кишкової інфекції

Отруєння та епідемії

На початку червня в Одесі та Львівській області зафіксували масові випадки харчового отруєння. Більшість постраждалих – діти.

Крім того, у квітні троє дітей із Закарпатської області отруїлися чадним газом. Вони були госпіталізовані до місцевої лікарні.

Епідеміологи також попереджають про можливий спалах холери, особливо небезпечної влітку. Хоча станом на середину червня офіційних випадків холери в Україні не було, ситуація в окупованому Маріуполі залишається критичною через руйнування інфраструктури. Докладніше про те, як уберегтися - у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.