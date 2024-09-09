UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В одній зі шкіл Києва стався спалах кишкової інфекції

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

6 вересня в Києві зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів одного із загальноосвітніх шкіл.

Хворих учнів обстежили на кишкову групу інфекцій. Частина дітей перебуває на стаціонарному лікуванні, інші лікуються амбулаторно під наглядом лікарів.

ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" повідомила відповідні служби про інцидент. Наразі триває епідеміологічне розслідування, щоб встановити джерело інфекції.

Гострі кишкові інфекції - одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які  можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай такі хвороби спричиняють бактерії або віруси, що потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи забрудненою водою, а також у разі недотримання гігієни рук.

Отруєння та епідемії

На початку червня в Одесі та Львівській області зафіксували масові випадки харчового отруєння. Більшість постраждалих – діти.

Крім того, у квітні троє дітей із Закарпатської області отруїлися чадним газом. Вони були госпіталізовані до місцевої лікарні.

Епідеміологи також попереджають про можливий спалах холери, особливо небезпечної влітку. Хоча станом на середину червня офіційних випадків холери в Україні не було, ситуація в окупованому Маріуполі залишається критичною через руйнування інфраструктури. Докладніше про те, як уберегтися - у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївМасове отруєння в Ізмаїлі