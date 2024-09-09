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В одній зі шкіл Києва стався спалах кишкової інфекції

Понеділок 09 вересня 2024 14:45
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В одній зі шкіл Києва стався спалах кишкової інфекції Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

6 вересня в Києві зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів одного із загальноосвітніх шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.

Хворих учнів обстежили на кишкову групу інфекцій. Частина дітей перебуває на стаціонарному лікуванні, інші лікуються амбулаторно під наглядом лікарів.

ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" повідомила відповідні служби про інцидент. Наразі триває епідеміологічне розслідування, щоб встановити джерело інфекції.

Гострі кишкові інфекції - одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай такі хвороби спричиняють бактерії або віруси, що потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи забрудненою водою, а також у разі недотримання гігієни рук.

Отруєння та епідемії

На початку червня в Одесі та Львівській області зафіксували масові випадки харчового отруєння. Більшість постраждалих – діти.

Крім того, у квітні троє дітей із Закарпатської області отруїлися чадним газом. Вони були госпіталізовані до місцевої лікарні.

Епідеміологи також попереджають про можливий спалах холери, особливо небезпечної влітку. Хоча станом на середину червня офіційних випадків холери в Україні не було, ситуація в окупованому Маріуполі залишається критичною через руйнування інфраструктури. Докладніше про те, як уберегтися - у матеріалі.

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