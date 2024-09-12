В одній зі шкіл Києва підлітки примушували хлопця мити вбиральню: що каже поліція

Поліцейські знайшли учасників інциденту

10 вересня під час моніторингу соцмереж поліцейські Києва побачили у одному з телеграм-каналів публікацію із відео, на якому підлітки змушували іншого хлопчика прибирати вбиральню у школі.

Ювенальні поліцейські Голосіївського управління поліції з’ясували, що мити приміщення 11-річного учня змусили троє семикласників. Паралельно один з хлопців знімав це на відео, а інший згодом опублікував його у соцмережі.

Правоохоронці поспілкувалися з учнями та батьками. Зазначається, що діти визнали, що вчинили негідний вчинок та пообіцяли ставитися із повагою до оточуючих і не принижувати інших.

У відношенні батьків трьох семикласників правоохоронці склали адміністративні матеріали за ст. 184 КУпАП - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, їм загрожує штраф.

Поліція Києва закликає обов’язково повідомляти вчителів та поліцію, коли хтось став жертвою або свідком такої поведінки.

Яке може бути покарання за булінг у школі

Булінг (цькування) вважається в Україні адміністративним правопорушенням. Покарати за такі дії можуть штрафом у 850-1700 грн (ст. 173-4 КУпАП) або громадськими роботами, пояснював раніше у коментарі РБК-Україна адвокат Євген Буліменко.

Учні можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності з 16-річного віку. За вчинення булінгу учнями, які не досягли 16-річного віку, відповідальність несуть їхні батьки або особи, що їх замінюють.

За булінг до адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті батьки учнів, педагогічні та інші працівники закладу освіти.

Водночас за невиконання обов’язків батьків чи опікунів щодо виховання дітей передбачений штраф 850 грн до 1 700 грн.