В одній зі шкіл російського Іжевська сталася стрілянина: є жертви та поранені

Як стверджують російські Telegram-канали, чоловік у чорному плащі увірвався до будівлі школи №88 та відкрив вогонь. У школі почалася паніка, деякі діти вистрибували із вікон, щоб урятувати життя.

Співробітники установи, яким вдалося втекти зі школи, кажуть, що почули бавовну. Вчителі одразу почали закривати кабінети, деякі люди евакуювалися через вікна.

За попередніми даними, внаслідок пригоди постраждали 10 людей.

При цьому, за інформацією влади, невідомий проник до школи та вбив охоронця. Також є жертви серед дітей, сам нападник вже наклав на себе руки.

Обновлено 11:15.

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