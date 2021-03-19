- Эксклюзивный репортаж из операционной. Трансплантация донорских органов в эфире.
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- Байден и «убийца» Путин: каких последствий ожидать?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Борис Тодуров, заслуженный врач Украины, директор Института сердца;
Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины, доктор медицинских наук;
Владислав Закордонец, заведующий отделением трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова;
Тарас Гуров, заведующий отделением хирургии Запорожской областной клинической больницы, врач высшей категории;
Игорь Русанов, заведующий отделением трансплантации и эндокринной хирургии Запорожской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук;
Оксана Дмитриева, народный депутат, «Слуга Народа», заместитель главы Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;
Ирина Заславец, глава ГО «Всеукраинская платформа донорства iDonor»;
Любомир Миколишин, отдал органы мамы для трансплантации 4 людям;
Сергей Ганзя, ожидает трансплантации легких;
Виталий Кличко, мэр Киева;
Андрей Садовой, мэр Львова;
Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова, секретарь Харьковского городского совета;
Гарик Корогодский, бизнесмен, совладелец торгового центра.
Они говорят, а решает народ.