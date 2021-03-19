- Эксклюзивный репортаж из операционной. Трансплантация донорских органов в эфире.

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Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Борис Тодуров, заслуженный врач Украины, директор Института сердца;

Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины, доктор медицинских наук;

Владислав Закордонец, заведующий отделением трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова;

Тарас Гуров, заведующий отделением хирургии Запорожской областной клинической больницы, врач высшей категории;

Игорь Русанов, заведующий отделением трансплантации и эндокринной хирургии Запорожской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук;

Оксана Дмитриева, народный депутат, «Слуга Народа», заместитель главы Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;

Ирина Заславец, глава ГО «Всеукраинская платформа донорства iDonor»;

Любомир Миколишин, отдал органы мамы для трансплантации 4 людям;

Сергей Ганзя, ожидает трансплантации легких;

Виталий Кличко, мэр Киева;

Андрей Садовой, мэр Львова;

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова, секретарь Харьковского городского совета;

Гарик Корогодский, бизнесмен, совладелец торгового центра.

Они говорят, а решает народ.